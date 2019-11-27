اخبار الرياضه

ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات اليوم من بطولة خليجي 24

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات اليوم من بطولة خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

انتهت مباريات اليوم الأربعاء من الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24 " حيث تعادل المنتخب البحريني سلبياً مع المنتخب العماني ، بينما تغلب منتخب الكويت بثلاثية على المنتخب السعودي.

ترتيب المجموعة الثانية 

حصد منتخب الكويت أول ثلاث نقاط في بطولة خليجي 24، ليتواجد في صدارة المجموعة الثانية فيما يتذيل المنتخب السعودي الترتيب دون نقاط مع منتخبي البحرين وعمان بدون نقاط بعد تعادلهم السلبي اليوم بدون أهداف .

مباراة البحرين ضد عمان 

Advertisements

انتهت مباراة البحرين ضد عمان بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب لوخيا  ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.

مباراة الكويت ضد

وعلى الجانب الآخر تغلب المنتخب الكويتي على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .

مباريات المجموعة الأولى 

يذكر أن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين “خليجي 24” قد أقيمت بالأمس وانتهت بفوز منتخب العراق على صاحبة الأرض قطر بثنائية مقابل هدف لمنتخب المجنسين ، وتغلب الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات اليوم من بطولة خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا