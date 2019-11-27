أخضر السلة يفوز على البحرين ويتصدر «الخليجية»

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (الكويت) تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الدور التمهيدي للبطولة الخليجية 16 لكرة السلة التي تستضيفها الكويت بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 77-70 في اللقاء الذي أقيم اليوم، وينتظر تحديد الفريق الذي سيواجهه في دور نصف النهائي يوم الجمعة القادم في ضوء نتائج مباريات الغد. وقدم الأخضر مستوى فنيا جيدا ونجح معظم فترات المباراة في السيطرة عليها، وكان للدفاع دور في تفوقه خاصة تحت السلة. وبرز الفريق بشكل جماعي، وطبق اللاعبون تعليمات المدرب علي السنحاني الذي نجح في إيقاف مفاتيح المنتخب البحريني. ومن جانب آخر وصل إلى الكويت رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل، لدعم المنتخب في مشواره في الأدوار النهائية.

تصدر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة الدور التمهيدي للبطولة الخليجية 16 لكرة السلة التي تستضيفها الكويت بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 77-70 في اللقاء الذي أقيم اليوم، وينتظر تحديد الفريق الذي سيواجهه في دور نصف النهائي يوم الجمعة القادم في ضوء نتائج مباريات الغد. وقدم الأخضر مستوى فنيا جيدا ونجح معظم فترات المباراة في السيطرة عليها، وكان للدفاع دور في تفوقه خاصة تحت السلة. وبرز الفريق بشكل جماعي، وطبق اللاعبون تعليمات المدرب علي السنحاني الذي نجح في إيقاف مفاتيح المنتخب البحريني. ومن جانب آخر وصل إلى الكويت رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل، لدعم المنتخب في مشواره في الأدوار النهائية.

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