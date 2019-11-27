شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة السعودية للجولف بمشاركة عالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي ( جدة )

انطلقت مساء اليوم (الأربعاء) على ملاعب الرياض للجولف، البطولة السعودية المفتوحة الخامسة للجولف، بمشاركة 70 لاعبا سعوديا وعربيا ودوليا من بينهم مصنفون عالميون... وتستمر حتى مساء بعد غد (السبت).

Advertisements

وأعلن المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف محمد العيسى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق البطولة عن ترحيبه بالمشاركين.. لافتا إلى القيمة العالية التي ستمثلها هذه البطولة مشددا على الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل رئيس الاتحاد ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي ماجد السرور. من جهته رحب مالك ملاعب الرياض للجولف المهندس يوسف الدويش بالمشاركين بالبطولة، ووعد بحضور تنظيمي عالي الجودة ليتوافق مع القيمة العالية للبطولة. ولفت الدويش الى ما تحظى به هذه الرياضة من اهتمام كبير من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيهه بإنشاء شركة الجولف، وتحت ادارة رئيس الاتحاد ياسر الرميان، ونائبه نجم الجولف السابق ماجد السرور.

الدولي السعودي فيصل السلهب شدد على استعدادهم الكامل لهذه البطولة واعدا بنتائج مميزة.. وأكد المدرب الوطني للمنتخب علي بالحارث ان اللاعب السعودي أصبح مهيأ تماما للاحتراف.

وتم خلال المؤتمر الصحفي التطرق لكل ما يتعلق بالبطولة وتفاصيل المنافسات وما يتعلق بالمشاركين وآلية التنافس والمستقبل القادم للاتحاد السعودي للجولف في ظل التوجهات الكبيرة نحو وضع الجولف السعودية على خارطة المتفوقين عالميا، كأحد أهم توجهات مجلس الإدارة الذي يرأسه ياسر بن عثمان الرميان.