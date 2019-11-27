شكرا لقرائتكم الجهاز الطبى يكشف تفاصيل الإصابة المزدوجة لرامى ربيعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض لإصابة مزدوجة خلال مران الفريق اليوم في تونس، وذلك بعد تدخل بينه وبين زميله مروان محسن أثناء الصراع على الكرة.
وكشف مسئولو الأهلي أن رامي ربيعة تعرض لكدمة قوية في الركبة، كما سقط مروان محسن على قدمه أثناء سقوطه ليتعرض رامي ربيعة أيضاً لكدمة في وجه القدم، مضيفين أنه تم منح اللاعب حقنة مسكنة على أن يتم متابعة منطقة الركبة والتي في حالة تورمها سيتم اعفاء اللاعب من مواجهة النجم أما في حالة عدم تورمها وانخفاض معدل الألم، سيعود المدافع الدولي من جديد للحسابات الفنية في مواجهة النجم الساحلي المرتقبة.
وأوضح جهاز الأهلي الطبي أن اللاعب سيخضع قبل انطلاق مران الفريق مساء غد لفحص طبي لحسم موقفه من مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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