شكرا لقرائتكم رسالة شكر من رمضان صبحى للنجم الساحلى على التكريم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه رمضان صبحى لاعب الأهلى الشكر لنادى النجم الساحلى التونسى، بعد التكريم الذى حظى به خلال تواجده فى تونس، بعد قيادته للمنتخب الأولمبى للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره النجم الساحلي التونسي وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين.





رمضان صبحى

ونشر رمضان صبحى عبر صفحته الرسمية على تويتر، مقطع الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية للأهلى من لحظة تكريمه من نادى النجم الساحلى، معلقًا عليها: "شكرًا لنادى النجم الساحلى على التكريم".