شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعلن قائمة مواجهة الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الصربي “ميودراج يسيتش” قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل على ملعب المكس لحساب الجولة السادسة من عمر الدورى المحلى.

شهدت القائمة عودة كل من محمد الشامى ومحمد حمدى زكى فيما غاب عنها أحمد مدبولى للايقاف.



وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراسة المرمى … محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

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خط الدفاع ..أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط ..عماد حمدى ،محمد بيومى ، محمد الشامى، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ،محمد حمدى زكى .

خط الهجوم .. شيلونجو ، حازم مرسى .

وكان الفريق قد تخطى مؤخرا الجزيرة الاماراتى ذهابا وايابا بثنائية فى كل جولة ليصعد لدور الـ8 بالبطولة العربية.