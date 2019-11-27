شكرا لقرائتكم شوقي غريب: فوجئت بارتداء لاعب المنتخب الاقنعة وقالولي هنسرق الكاس النهاردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية، إنه فوجئ باللاعبين يرتدون القناع فى غرفة خلع الملابس وكان مندهشا، حيث قال لجهازه المعاون:" مين دول" ، قبل أن يرد أحدهم ويوضح له الأمر، قائلا له "احنا هنسرق الكأس انهارده".

تابع المدير الفنى أن اللاعبين استفسروا من الكاف عن وجود عقوبات عليهم قبل إرتداء القناع، وحصلوا على موافقة من الاتحاد الافريقى، معتبرا هذا الموقف دليل حالة الحب بين اللاعبين.

كان منتخب مصر الأولمبي فاز على كوت ديفوار 2/1 فى النهائى وتوج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه.