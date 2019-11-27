شكرا لقرائتكم طارق يحيى يكشف عن قائمة طلائع الجيش في المعسكر المغلق قبل لقاء الانتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش قائمة ناديه التي تدخل معسكرًا مغلقًا استعداداً لمواجهة الانتاج الحربى فى الخامسة عصر غداً الخميس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري

وضمت القائمة كل من : "محمد بسام ومحمد شعبان وعلي الفيل وأحمد علاء وخالد سطوحي ومحمد ناصف وعاصم صلاح ومهند لاشين واسلام سري وعمرو السيسي وفرانك ستيفن وأحمد كابوريا وكريم طارق وعبد الرحمن زولا وأحمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال وحسام باولو

وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدوري والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط.

وعاد ناصر منسى مهاجم الفريق لقائمة مباراة الإنتاج بعد غيابه عن مباراة طنطا بسبب تواجده مع المنتخب الأولمبى الذى توج بطلا لكأس أفريقيا تحت 23 عامًا فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

وقاد ناصر منسي نجم المنتخب الأولمبى فريقه طلائع الجيش للفوز على إيروسبورت وديا مساء الأحد، برباعية دون رد، سجل اللاعب ثلاثة أهداف هاتريك فيما سجل أحمد كابوريا الهدف الرابع من ركلة جزاء.