شكرا لقرائتكم رينار: لم نستغل بعض الفرص.. وتركيزنا الآن على البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، أن الفريق لم يستغل بعض الفرص التي أتيحت له أمام الكويت في كأس الخليج، مبينا في الوقت نفسه توجه التركيز نحو مباراة البحرين.

وفي حديثه عقب المباراة كشف رينار "نتيجة المباراة ليست إيجابية كان بالإمكان أن نقدم أفضل من ذلك، ولم نستغل بعض الفرص التي جاءت لنا."

وأضاف المدرب الفرنسي قائلا "لا ننظر فقط لنتيجة المباراة علينا أن لا ننسى أننا لعبنا بلاعبين شبان دون العشرين عاما وكانوا حاضرين بشكل جيد فنيا، ونحن لازلنا في دائرة المنافسة فتركيزنا الآن اتجه نحو المباراة الثانية التي سنعمل عليها من أجل العودة".

ويلعب المنتخب السعودي مباراته القادمة أمام المنتخب البحريني يوم السبت المقبل في ثاني مباريات دور المجموعات.