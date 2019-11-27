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زينيت يهزم ليون ويدخل في حسابات التأهل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش زينيت سان بطرسبرغ الروسي آماله في التأهل لدور الستة عشر لبطولة لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 - صفر على ضيفه ليون الفرنسي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا فريقي لايبزيغ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وارتفع رصيد زينيت، الذي استعاد نغمة الانتصارات من جديد، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين، إلى سبع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على ليون، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وافتتح ارتيم دزيوبا التسجيل لزينيت في الدقيقة 42، فيما تكفل ماجوميد أوزدوييف بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84.

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