شكرا لقرائتكم زينيت يهزم ليون ويدخل في حسابات التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش زينيت سان بطرسبرغ الروسي آماله في التأهل لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 - صفر على ضيفه ليون الفرنسي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا فريقي لايبزيغ الألماني وبنفيكا البرتغالي.
وارتفع رصيد زينيت، الذي استعاد نغمة الانتصارات من جديد، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين، إلى سبع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على ليون، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.
وافتتح ارتيم دزيوبا التسجيل لزينيت في الدقيقة 42، فيما تكفل ماجوميد أوزدوييف بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84.
كانت هذه تفاصيل خبر زينيت يهزم ليون ويدخل في حسابات التأهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.