تعادل ناري بين فالنسيا وتشلسي يؤجل الحسم









اسماء السيد - شهد ملعب "ميستايا" موقعة نارية بين فالنسيا الاسباني وضيفه تشلسي الانكليزي انتهت بالتعادل 2-2، الاربعاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة للمجموعة الثامنة في دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

ورفع الفريقان رصيدهما الى 8 نقاط، مقابل 7 لاياكس امستردام الهولندي الذي يلتقي في وقت لاحق مضيفه ليل الفرنسي متذيل الترتيب بنقطة.

وكان فالنسيا، عاشر الدوري الاسباني راهنا، قريبا من خطف النقاط في اللحظات الاخيرة، بيد انه اصبح في موقف حرج اذ يحل على اياكس في مباراته الاخيرة، فيما يمنح فوز تشلسي على ليل بطاقة التأهل.

وتقدم فالنسيا في نهاية الشوط الاول، لكن تشلسي عادل سريعا ثم تقدم مطلع الثاني. وبعد اهداره ركلة جزاء، عادل فالنسيا في الدقائق الاخيرة حارما تشلسي فرصة اقتناص بطاقة التأهل الى ثمن النهائي.

وحصل الفريقان على فرصهما للتسجيل في الشوط الاول، وكان فالنسيا قريبا من هز شباك خصمه مرتين عبر الاوروغوياني ماكسي غوميز.

وتقدم المضيف من اول تسديدة لكارلوس سولير اثر عرضية بعيدة من رودريغو بيسراه من الجهة اليمنى، تابعها لاعب الوسط الشاب بيمناه طائرة حاول مواطنه كيبا اريسابالاغا ابعادها دون نجاح (40).

لكن بعد ثوان، أعاد الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عقارب المباراة الى بدايتها، بتسديدة يمينية زاحفة الى يمين الحارس الهولندي يسبر سيليسن، مسجلا هدفه الاول منذ كانون الثاني/يناير 2017 (41).

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وكاد كوفاتشيتش يسجل الثاني بعد ثوان ايضا، لكن سيليسن صد كرته القريبة من زاوية ضيقة (45).

وتعرض فريق المدرب فرانك لامبارد لصفعة فاضطر الاخير لاجراء تغيير اضطراري بعد اصابة مهاجمه المتألق هذا الموسم تامي ابراهام (45+3).

وبعد انتظار طويل اثر الاحتكام لتقنية الفيديو احتسب الحكم هدف الاميركي كريستيان بوليشيتش الواقف على حدود التسلل متابعا رأسية من الفرنسي كورت زوما بعد عرضية من لاعب الارتكاز الفرنسي نغولو كانتي (50).

وأهدر رودريغو فرصة ثمينة اذ تأخر بالتسديد من خارج المنطقة في المرمى الخالي، بعد تقدم الحارس فلعب كرة ساقطة هبطت على سقف المرمى (57).

اندفع فالنسيا بقوة نحو الهجوم وحصل على ركلة جزاء عندما عرقل لاعب الوسط الايطالي جورجينيو الظهير الدولي خوسيه لويس غايا، فشل في ترجمتها داني باريخو اذ صدها كيبا ببراعة (65).

ومن انطلاقة على الجهة اليمنى انتظر الجميع عرضية من الدنماركي دانيال فاس، لكنه لعبها قوية خدعت الحارس كيبا وارتدت من قائمه الايمن الى داخل الشباك هدفا جميلا (82).

تلاعب رودريغو بزوما وسدد بيسراه من زاوية ضيقة فوق العارضة (90+5)، لكن اخطر فرص المباراة اهدرها رودريغو والمرمى مشرع امامه (90+6)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

ملخص مباراة فالنسيا وتشلسي: