زينيت يدخل في حسابات التأهل إلى ثمن النهائي بفوزه على ليون









اسماء السيد - خلط فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي أوراق المجموعة السابعة، بفوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2-0 الاربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وباتت بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي أقرب إليه.

وسجل ارتيم دزيوبا (42) وماغوميد اوزدويف (84) الهدفين.

واصبح الفريق الروسي ثانياً بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، ليتساوى مع نظيره الفرنسي، لكن مع أفضلية لزينيت بالمواجهات المباشرة، بعد تعادلهما في الجولة الأولى في فرنسا بهدف لمثله.

افتتح دزيوبا التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، برأسية اثر ركلة ركنية من زميله البرازيلي دوغلاس سانتوس.

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وأضاف اوزدويف الهدف الثاني في الدقيقة 84، عبر تسديدة اصطدمت بالمدافع البرازيلي مارسيلو وحولت طريقها نحو المرمى.

ويلعب لاحقا لايبزيغ الألماني مع بنفيكا البرتغالي، وتبدو بطاقة ثمن النهائي في متناول الفريق الألماني إذ يحتاج الى التعادل مع ضيفه الذي كان خسر أمامه في الجولة الأولى 1-2.

ويخوض الفريق الفرنسي مواجهة صعبة في الجولة السادسة الأخيرة حين يستضيف لايبزيغ المتصدر، فيما يلعب زينيت على ارض بنفيكا في البرتغال.

ملخص مباراة زينيت وليون: