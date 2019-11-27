livehd7 بث مباشر مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا...

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موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند livehd7

تقام مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء 27/11/2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم بث مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd1 التي يمكنكم ضبط ترددها بمنتهي السهولة الآن.

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