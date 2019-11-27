شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشكر النجم الساحلى بعد التكريم فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رمضان صبحى لاعب الأهلى الشكر لنادى النجم الساحلى التونسى، بعد التكريم الذى حظى به خلال تواجده فى تونس، بعد قيادته للمنتخب الأولمبى للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره النجم الساحلي التونسي وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين.

ونشر رمضان صبحى عبر صفحته الرسمية على تويتر، مقطع الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية للأهلى من لحظة تكريمه من نادى النجم الساحلى، معلقًا عليها: "شكرًا لنادى النجم الساحلى على التكريم".



رمضان صبحى يشكر النجم الساحلى

وكان سفيان الوردي عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي أعرب عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي، مضيفا تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي و مسؤوليه".

وأوضح أن الرياضة يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا ، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقي شعار المراحل القادمة.

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وشدد عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي على أن ناديه حريص على مساندة الأهلي منذ الوصول إلى العاصمة التونسية مؤكدًا علي ثقته الشديدة في أن يلقي ناديه معاملة طيبة مماثلة في لقاء العودة في مصر.

وأضاف أن النجم الساحلي التونسي يتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ويكن كل تقدير واحترام للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره العريقة.

ويستعد الأهلى لمواجهة النجم الساحلى التونسي بعد غدًا الجمعة، بملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، وباتت مشاركة رامى ربيعة فى اللقاء محل شك.