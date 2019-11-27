شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: المنتخب الأولمبي يحتفظ بكأس أمم افريقيا حتى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أن مصر ستحتفظ بكأس بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة حتى عام 2023 وهو موعد النسخة الجديدة من بطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024 فى باريس.

قال غريب فى تصريحات تليفزيونية، إنه فى عام 2023 ستقوم مصر بتسليم الكأس إلى الكاف، على أمل أن يعود لمصر من جديد مع جيل مختلف يعادل انجاز الفريق الحالى بالتتويج باللقب مرة أخرى.

كان منتخب مصر الأولمبي فاز على كوت ديفوار 2/1 فى النهائى وتوج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه.