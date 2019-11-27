بيراميدز فى المركز الثانى والأهداف تحسم الصدارة للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيراميدز تواجد فى المركز الثانى بجدول الدورى المصرى، بعد التعادل مع أسوان بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.
بيراميدز احتل المركز الثانى متساويًا فى النقاط مع الأهلى برصيد 12 نقطة، إلا أن المارد الأحمر إعتلى صدارة الجدول بفارق الأهداف، حيث سجل بيراميدز 13 هدف وسكنت شباكه 7 أهداف، فى المقابل سجل الأحمر 14 هدف وسكنت شباكه هدف وحيد، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.أهداف بيراميدز وأسوان
أحرز الغانى جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44، ثم أحرز أوكرى الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 75، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.
أعرب الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، عن استيائه بعد التعادل مع أسوان، موضحًا إنه محبط من تلك النتيجة، خاصة وأن أداء بعض اللاعبون لم يكن على ما يرام، لافتًا إلى إنه يتحمل جزء من تكلك المسئولية نظرًا لاختياره العناصر التي شاركت فى لقاء اليوم.
تابع المدير الفني لبيراميدز حديثه مؤكدًا أن فترة توقف مسابقة الدوري ادت لإحداث هبوط فى مستوى اللاعبين وفقدانهم جزء مهم من حساسية المباريات، مشيرًا إلى إنه من المنتظر أن يستعيد الفريق مستواه مع الوقت، لافتًا إلى أن غياب عبد الله السعيد أثر بالسلب على مستوى الفريق خاصة وإنه لاعب صاحب موهبة، ويجب علينا أن نعوض غيابه.
بيراميدز يستعد لمواجهة رينجرز النيجيرى
ويستعد بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
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