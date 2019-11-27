شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى المركز الثانى والأهداف تحسم الصدارة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيراميدز تواجد فى المركز الثانى بجدول الدورى المصرى، بعد التعادل مع أسوان بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.

بيراميدز احتل المركز الثانى متساويًا فى النقاط مع الأهلى برصيد 12 نقطة، إلا أن المارد الأحمر إعتلى صدارة الجدول بفارق الأهداف، حيث سجل بيراميدز 13 هدف وسكنت شباكه 7 أهداف، فى المقابل سجل الأحمر 14 هدف وسكنت شباكه هدف وحيد، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

أهداف بيراميدز وأسوان

أحرز الغانى جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44، ثم أحرز أوكرى الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 75، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.