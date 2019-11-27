شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوميد أوكرى يفعها ثانية و يتعادل لأسوان أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أوميد أوكرى مهاجم أسوان الهدف الثانى له ولفريقه فى شباك بيراميدز، ليتعادل لتمساح النيل فى الدقيقة 75 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.

أحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من مهدى سليمان، عمر جابر، محمد حمدي، وليفرد كانون، نبيل دونجا، ايرك تراوري، محمد فاروق، اسلام عيسى، جون انطوى، على جبر، رجب بكار.

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فيما أعلن مجدى عبد العاطي تشكيل أسوان والذى ضم كلاً من مسعد عوض، طارق أبو العز، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمود نعيم، عبد الرحمن جمعة، هيثم الفيل، أحمد الصغيرى، حسن الننى، أحمد عبد الظاهر، أوميد أوكرى.

ويحتل بيراميدز وصافة جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 ولم يخسر وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.