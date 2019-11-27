شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
شهدت القائمة عودة كل من محمد الشامى ومحمد حمدى زكى فيما غاب عنها أحمد مدبولى للايقاف.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:
حراسة المرمى … محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.
خط الدفاع ..أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم .
خط الوسط ..عماد حمدى ،محمد بيومى ، محمد الشامى، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ،محمد حمدى زكى .
خط الهجوم .. شيلونجو ، حازم مرسى .
وكان الفريق قد تخطى مؤخرا الجزيرة الاماراتى ذهابا وايابا بثنائية فى كل جولة ليصعد لدور الـ8 بالبطولة العربية.
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