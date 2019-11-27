شوقى غريب: المنتخب قدم مشهدً من العمل الجماعى لا يمت للأنانية بصلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى خلال تقديمها برنامج "معكم" على شاشة "CBC"، إن هذا الجيل قدم حالة من الإخلاص والاجتهاد والاستماتة حتى الوصول للنجاح، وقدم فرحة وأمل وثقة ونموذج للاتزام والأداء الرجولى حتى الثانية الأخيرة. Advertisements وأضاف أنهم قدموا مشهدًا من العمل الجماعى لا يمت للأنانية بصلة، مضيفا: "هزار وفرحة وبهجة لما دخلوا لابسين ماسكات "لا كاسا دي بابل"، وقدموا حاجات كتير ودروس كتير وقالوا الكأس هيكون لنا وفعلا بقى لنا". وتابع:"كان معاهم وش السعد، حامل معاه تعب واجتهاد وتاريخ وتوتر كتير، وقلق كتير وتعب كتير وبكى كتير، دموعه واجتهاده وتعبه بالتأكيد مرحوش هدر، بتاريخ طويل بيحمله بإخلاص كبير جدا خلى ولاده يقدموا لنا ولنفسهم لحظات فريدة لن ننساها فى هذه البطولة .

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