شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يستعين بـ"الجوهرى" لتطوير منتخب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم ظهر اليوم معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة والذي انطلق يوم السبت الماضى فى اطار الاستعداد لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.



وحرصت سحر عبدالحق عضو لجنة ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي الكرة النسائية على التواجد يوميا لمتابعة المعسكر واشادت بمستوى اللاعبات فى المباراة الودية التى اقيمت امس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة وانتهت بالفوز بثلاثة أهداف أمام فريق وادى دجلة بكامل نجماته، وظهرت خلال المباراة بصمات حسين عبداللطيف المدير الفني للفريق فى النواحي التكتيكية وتنفيذ اللاعبات للأمور الخططية والتكتيكية وأوضحت المباراة انسجام الثنائي ليلي يوسف المحترفة بالدوري الأمريكي ضمن صفوف فريق جون هوبكنز ونادية رمضان المحترفة ضمن صفوف فريق شيكاغو اف سي الأمريكي مع باقى افراد الفريق.



ومن جانبها قالت سحر عبد الحق ان لاعبات المنتخب الوطني قدمن اداءا مشرفا امام وادي دجلة، وانها سعيده بما وصل اليه الفريق ووجهت الشكر للجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف علي الجهد الكبير المبذول.



وطالبت عبدالحق لاعبات المنتخب بضرورة غلق صفحة مباراة وادي دجلة وان مازال هناك الافضل والفترة المقبلة تحتاج لمجهود أكبر من اجل الارتقاء للمستوى الدولي، وقالت عبد الحق انها فخوره بلاعبات المنتخب وانها متفائلة بان يكون هذا الفريق هو أول جيل يصل بمصر لكأس العالم لكرة القدم النسائية.

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وأبدي حسين عيد اللطيف المدير الفني للمنتخب سعادته البالغة بالأداء الجيد الذي قدمه الفريق امام وادي دجلة، مؤكدا ان اللاعبات قدمن اداءا قويا والنتيجة ترجمت هذا الاداء امام احد الفرق الكبيرة بدوري الكرة النسائية ونفذن كل التعليمات المطلوبه منهن خاصة الجمل التكتيكية التي تم تلقينها لهن في التدريبات مشيرا الي ان الهدفين الاول والثاني من جمل تكتيكية تم تنفيذها في المران.



وقال ان الهدف الثاني هو من جملة تكتيكية اقتبسها من الراحل محمود الجوهري من جملة بمشاركة ثلاث لاعبات ليلي زاهر وندين غازي ونادية رمضان، من أجل تطوير الفريق والوصول به لأعلى المستويات.



وأشاد بمستوى الهام هاني حارس المرمي التي دافعت عن مرماها بشكل جيد بالاضافة لأميرة محمد ودانا ندي ونادية رمضان وبسمه محمد وشروق ابراهيم ونادين غازي وليلي زاهر اصغر اللاعبات سنا بالمنتخب.