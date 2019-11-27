شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: تفاجأت بـ "قناع لاساكا.. والكاف وافق على رغبة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه لم يكن يعلم شيئا عن إرتداء لاعبى الفريق "قناع لاساكا" قبل مباراة نهائى أمم افريقيا تحت 23 سنة أمام كوت ديفوار.

وقال غريب فى تصريحات تليفزيونية، إنه فوجئ باللاعبين يرتدون القناع فى غرفة خلع الملابس وكان مندهشا، حيث قال لجهازه المعاون:" مين دول" ، قبل أن يرد أحدهم ويوضح له الأمر، قائلا له "احنا هنسرق الكأس انهارده".

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تابع المدير الفنى أن اللاعبين استفسروا من الكاف عن وجود عقوبات عليهم قبل إرتداء القناع، وحصلوا على موافقة من الاتحاد الافريقى، معتبرا هذا الموقف دليل حالة الحب بين اللاعبين.

كان منتخب مصر الأولمبي فاز على كوت ديفوار 2/1 فى النهائى وتوج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه.