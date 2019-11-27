شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى لحراس الأهلي وتقسيمة قوية للاعبين في تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات فنية قوية لثلاثي حراس المرمى في مران الفريق مساء اليوم في تونس، وخضع الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي لوحدات تدريبية متنوعة في مران الفريق الثاني على ملعب الجامعة التونسية.
في الوقت الذي أقام رينيه فايلر المدير الفني للفريق تقسيمة قوية للاعبي الفريق في ثاني تدريبات الفريق في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي، ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويختتم الأهلي تدريباته غدا على استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التي تقام الثامنة مساء بعد غدٍ الجمعة بتوقيت تونس التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
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