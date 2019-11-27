شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في تونس يحضر مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السفير المصري في تونس نبيل حبشي وطاقم السفارة المصرية على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاربعاء الذي اقيم على ملعب الجامعة التونسية.

وكان في استقبال السفير المصري في تونس مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تونس و خالد مرتجي ومحمد الجارحي عضوا مجلس إدارة النادي اللذان حرصا على حضور مران الفريق لدعم الفريق والجهاز الفني قبل مواجهة النجم الساحلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء بعد غد الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.