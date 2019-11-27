شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن قائمة الطلائع لمواجهة الإنتاج الحربى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش قائمة ناديه التي تعسكر استعداداً لمواجهة الانتاج الحربى فى الخامسة عصر غداً الخميس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري

وضمت القائمة كل من : "محمد بسام ومحمد شعبان وعلي الفيل وأحمد علاء وخالد سطوحي ومحمد ناصف وعاصم صلاح ومهند لاشين واسلام سري وعمرو السيسي وفرانك ستيفن وأحمد كابوريا وكريم طارق وعبد الرحمن زولا وأحمد سمير وناصر منسي وعمرو جمال وحسام باولو

وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدوري والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط.

Advertisements

وعاد ناصر منسى مهاجم الفريق لقائمة مباراة الإنتاج بعد غيابه عن مباراة طنطا بسبب تواجده مع المنتخب الأولمبى الذى توج بطلا لكأس أفريقيا تحت 23 عامًا فضلا عن الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

وقاد ناصر منسي نجم المنتخب الأولمبى فريقه طلائع الجيش للفوز على إيروسبورت وديا مساء الأحد، برباعية دون رد، سجل اللاعب ثلاثة أهداف هاتريك فيما سجل أحمد كابوريا الهدف الرابع من ركلة جزاء.