تركي آل الشيخ: لا أقبل الإساءة لمرتضى.. ومبروك الصدارة الطبيعية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
رفض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، أي إساءة تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وقال مرتضى عبر صفحته على فيسبوك: "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض.. لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته".
وأكمل: "لم أقم باتصال بالاعلامي احمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور وأعضاء من الجمهور".
وأضاف: "تركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيئا سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من أحد.. واضحة ولا أعيد؟".
واختتم: "لا أحتاج إلا الله سبحانه في أي حرب أخوضها أو تجربة.. ومبروك الصدارة للاهلي مع إنها حاجة طبيعية زيها زي أي حاجة في الحياة.. لا جديد.
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