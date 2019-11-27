مباشر.. ليفربول 0-1 نابولي.. هدف مفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ونابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويشارك صلاح أساسيا مع الريدز، بعد عودته من الإصابة، وغيابه عن المواجهة السابقة أمام كريستال بالاس بدوري الأبطال.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة بـ9 نقاط، يليه نابولي بـ8 نقاط، ثم ريد سالزبورج بـ4 نقاط، وأخيرًا جينك بنقطة وحيدة.

تفاصيل المباراة:

بدأ ليفربول المباراة متحفظا، واكتفي بالهجمات المرتدة مستغلا سرعات صلاح وماني.

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وسقط فابينو في الدقيقة 15 للإصابة، قبل أن يخرج للعلاج ويعود لأرض الملعب من جديد.

وبعد 3 دقائق، خرج فابينو مشتكيا من إصابته، ليحل بدلا منه فينالدوم.

وفي الدقيقة 22، انفرد ميرتنز بالمرمى، ليسجلها قوية في شباك ليفربول.

وسقط فان دايك ليتلقى العلاج، بعد اصطدامه بميرتنز قبل الهدف.

ومنح الحكم بطاقة صفراء ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بسبب الاعتراض.