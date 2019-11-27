النجم عن تكريم رمضان صبحي: لا يعبر عن النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، على ما نشره الموقع الرسمي للأهلي بشأن قيام النادي التونسي بتكريم اللاعب رمضان صبحي، بعد فوزه مع منتخب مصر بأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال عاشور عبر برنامج "سبور+" على إذاعة "إي أف أم"، إن تكريم رمضان صبحي جاء بمبادرة شخصية من سفيان وردة، المرافق لبعثة فريق الأهلي.

وأضاف عاشور أن ما قام به سفيان وردة، تصرف فردي ولا يعبر عن إدارة نادي النجم الساحلي، نافيا أن يكون الأمر به انتحال شخصية.

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وأوضح، أن ما تم ما رمضان صبحي أتي كما جرت العادة مع باقي الفرق التي تزور تونس، مؤكدًا أن تكريم رمضان صبحي مبادرة فردية ومسؤولو النجم الساحلي تفاجأوا بهذا الأمر.

وأشار إلى أن ما قام به سفيان بادرة جيدة منه، لكن عملية التكريم تحدث طبقا لبروتوكول مقرر من قبل إدارة النجم الساحلي، على عكس ما تم مع رمضان صبحي والذي تلقى التكريم داخل مقر إقامة سفير مصر في تونس.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي، مساء الجمعة المقبل 29 نوفمبر، في في إطار الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.