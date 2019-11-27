الأهلي يكشف كواليس إصابة ربيعة ومغادرته مران الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل تعرض مدافعه رامي ربيعة لإصابة قوية أسفرت عن خروجه من مران الفريق في تونس استعداداً لملاقاة النجم الساحلي في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيأ.

وعبر موقعه الرسمي أكد النادي الأهلي أن رامي ربيعة تعرض لتدخل قوي من مهاجم الفريق مروان محسن أسفر عن صدمة بكدمة أسفل الفخذ.

ومن جانبه أكد طبيب الفريق خالد محمود أن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران الختامي للفريق غداً الخميس لتحديد حجم الإصابة ووضع برنامج للعلاج.

Advertisements

وكان رامي ربيعة قد شارك أساسياً في مواجهة الأهلي والجونة الأخيرة إلى جانب أيمن أشرف في الدفاع في لقاء حسمه الأحمر لصالحه (4-0).

وفي حالة تأكد غياب رامي ربيعة عن دعم الأهلي في مواجهة النجم الساحلي سيكون ياسر إبراهيم الأقرب لشراكة أيمن أشرف في مركزي قلب الدفاع.

ويحل الأهلي ضيفاً على النجم الساحلي في مواجهة يستضيفها استاد رادس في تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري الأبطال.