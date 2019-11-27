ضربة قوية للاهلي قبل مواجهة النجم.. إصابة مدافع الفريق في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

غادر رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، مران الفريق الثاني في تونس متأثرا بالإصابة وذلك ضمن استعدادات الفريق لملاقاة النجم الساحلي التونسي.

ويستعد الأهلي لملاقاة النجم في ملعب رادس ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وأفاد مراسل "الخليج 365" أن رامي ربيعة تعرض للإصابة، وقام الجهاز الطبي للنادي الأهلي بإسعافه ووضع "الثلج" على ركبته، دون الكشف عن مدى قوة الإصابة.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وتدريبات أخرى بالكرة، وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على إيقاف التدريبات أكثر من مرة من أجل منح التعليمات للاعبين.

وأثناء التقسيمة، سجل أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق هدفا رائعا بضربة رأس، واشتكى محمد الشناوي من إصابة بسيطة وبعد الفحص الطبي استكمل المران بشكل طبيعي.