عودة صلاح للتشكيل الأساسي لليفربول أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نابولي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال. ويعود محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، بعد غيابه عن مواجهة كريستال بالاس في الدوري للإصابة. وعاد صلاح للتشكيل الأساسي على حساب تشامبرلين، كذلك دفع كلوب بالثنائي ميلنر، وجوميز، على حساب أرنولد، وفينالدوم. ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي: Advertisements حراسة المرمى: اليسون الدفاع: جوميز- لوفرين - فان دايك - روبرتسون الوسط: فابينيو - ميلنر- هندرسون الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو ويحتل ليفربول صدارته مجموعته الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه نابولي بـ6 نقاط، فيما يحل ريد سالزبورج في المركز الثالث بـ4 نقاط، ويبقى جينك في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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