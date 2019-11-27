ديسابر: بيراميدز لم يستحق الفوز علي أسوان

أعرب الفرنسي سباستيان دياسبر المدير الفني لفريق بيراميدز، عن غضبه من الأداء الذي قدمه لاعبو فريقه في مباراتهم أمام اسوان مساء اليوم والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. مساء اليوم والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. وأكد ديسابر ان فريقه لم يقدم الاداء الجماعي المنتظر امام اسوان ولذلك فهو لا يستحق الفوز بهذا اللقاء. الاداء الجماعي المنتظر امام اسوان ولذلك فهو لا يستحق الفوز بهذا اللقاء. وحمل المدرب الفرنسي عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز مسئولية التعالد أمام اسوان في مبااة اليوم.

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