كشف نواف العابد نجم المنتخب السعودي أسباب خسارة المنتخب أمام الكويت بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج 24 المقامة في قطر.
وقال نواف العابد في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب السعودي خسر بسبب
وأضاف العابد: “لدينا مباراتين قادمتين أمام البحرين وعمان ويجب أن نلعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز فيهما والتأهل إلى الدور التالي وأعتقد أن لحظ لما يحالفنا في لقاء الكويت اليوم”.
وتضم المجموعة الثانية المنتخب السعودي والبحرين والكويت وعمان بينما المجموعة الأولى تضم الإمارات واليمن والعراق وقطر.
وتصدر منتخب الكويت المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن البحرين وعمان بينما المنتخب السعودي في المركز الأخير بلا نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر نواف العابد: الحظ لم يحالف منتخب السعودية أمام الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.