نواف العابد: الحظ لم يحالف منتخب السعودية أمام الكويت

كشف نواف العابد نجم المنتخب السعودي أسباب خسارة المنتخب أمام الكويت بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج 24 المقامة في قطر.

وقال نواف العابد في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب السعودي خسر بسبب

أخطاء واضحة في نهاية الشوط الأول قائلًا: “خسرنا بسبب أخطاء في لعبتين خلال الشوط الأول ثم حاولنا التحسين في الشوط الثاني لكن هذا هو حال كرة القدم”.وأضاف العابد: “لدينا مباراتين قادمتين أمام البحرين وعمان ويجب أن نلعب بكل قوة من أجل تحقيق الفوز فيهما والتأهل إلى الدور التالي وأعتقد أن لحظ لما يحالفنا في لقاء الكويت اليوم”.وتضم المجموعة الثانية المنتخب السعودي والبحرين والكويت وعمان بينما المجموعة الأولى تضم الإمارات واليمن والعراق وقطر.وتصدر منتخب الكويت المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن البحرين وعمان بينما المنتخب السعودي في المركز الأخير بلا نقاط.