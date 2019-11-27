انطلاق الاجتماع الفني للقاء الرياضي للأشخاص أصحاب الهمم لطلبة الجامعات

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اقيم الاجتماع الفني للقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة ( بارالمبياد الجامعات المصرية ) والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للنشاط الطلابي بالادارة المركزية للتنمية الرياضية ، والذي يقام خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتي 1 من ديسمبر بالمدينة الشبابية والرياضية بالإسكندرية.
بدا الاجتماع بشرح قوانين المسابقة فيالرياضات المختلفة، ثم عمل القرعة الخاصة بكل لعبة والتي سيتنافس فيها الجامعات المشاركة.
الجدير بالذكر انه يأتي اللقاء في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وتزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للرياضة الجامعية، والذي يهدف إلي رفع مستوي اللياقة البدنيةللأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلي العمل علي مشاركة أكبر عدد من الطلاب الجامعين أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية ودمجهم في المجتمع المصري واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل.
يشارك في اللقاء ٢٥ جامعة وفرع باجمالي ٦٥٠ مشارك ومشاركة علي مستوي الجمهورية، يتنافسون في "العاب قوي - العاب قوي مكفوفين - تنس طاولة - رفع الأثقال - الكرة الطائرة جلوس - كرة الجرس - كرة قدم".
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