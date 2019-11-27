بعد شائعات انضمامه.. جماهير الأهلي على تويتر ترحب ببغداد بونجاح

اقترب المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري من الانضمام إلى نادي الأهلي المصري خلال انتقالات يناير المقبلة، وذلك حسبما أكدت مصادر جزائرية.

وأفادت صحيفة النهار الجزائرية إلى أن مجلس ادارة النادي الأهلي أبدى اهتمامه بضم الدولي الجزائري والذي يُعد أفضل مهاجم داخل القارة الأفريقية.

كما أكدت الصحيفة أن النادي الأهلي سيدخل في مفاوضات لضم اللاعب، بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة.

وكان بونجاح قد حصل على بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر والتي أقيمت في مصر الصيف الماضي وسجل هدف الفوز في شباك السنغال بالمباراة النهائية.

وعقب تواتر تلك شائعات رحب جماهير بانضمام المهاجم الرائع الذي كان هدافًا للدوري القطري الموسم المنصرم.

فال إيهاب الأهلاوي: "صباح الأخبار الحلوة، جريدة النهار الجزائرية : بغداد بونجاح هو صفقة الاهلي المصري في يناير،

النادي يسابق الزمن من أجل اتمام التعاقد معه".

أما مشجع أهلاوي أخر فقال : "بغداد بونجاح ... بس كده ، تذكروا ما اكتبه".

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وقال محمد حسن: "الأهلي بيخلص في بغداد بونجاح و كهربا".

أما عز المنفلوطي فلم يصدقك هذه الأخبار فقال : "هو بغداد بونجاح جاي بجد يا جدعان ؟".

أما المش مهندس: انا طبعا اتمنى بغداد بونجاح يجي.. بس شايف الصفقه دي صعبة جدًا.

وقال مشجع أخر محتفلًا بغداد بونجاح "جريده النهار الجزائرية : بغداد بونجاح يوقع لـ الاهلى المصرى.. ابعت ياللي بتعب ".