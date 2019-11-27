ليونيل ميسي يسجل رقم جديد مع برشلونة في مباراة اليوم

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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، رقم جديد خلال مشاركته اليوم مع فريقه في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويخوض ليونيل ميسي بمشاركته أمام دورتموند المباراة رقم 700 مع البارسا فى جميع المسابقات، حيث لعب نجم الفريق الكتالونى، 699 مباراة فى جميعالمسابقات، بدأ منهم 617 مباراة بشكل أساسي، سجل 612 هدفا، صنع 237، وأحرز 46 هاتريك.
ويلعب ميسي للفريق الاول لنادي برشلونة منذ عام 2005 واستطاع ان يحقق مع الفريق العديد من البطولات ومنها السداسية التاريخة عام 2009 تحت قيادة جورديولا.
واستطاع ميسي ان يحصل علي الهداف التاريخي مع برشلونة والدوري الاسباني كما حقق جائزة افضل لاعب في العالم 6مرات، ونجح البرسا في عهد ميسي في تحقيق لقب دوري الابطال في ثلاثة مرات أعوام 2009،2011،2015
وودع ميسي ورفاق بطولة دوري ابطال اوروبا العام الماضي في نصف النهائي عقبه الخسارة من ليفربول في الاياب باربعة اهدف دون رد وكان الفريق حقق الفوز ذهاب علي ملعب بثلاثة اهداف مقابل هدف.
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