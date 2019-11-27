فالنسيا وتشيلسي يتعادلان إيجابيًا في مباراة الفرص الضائعة

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة فالنسيا وتشيلسي التي جمعت الفريق على ملعب ميستايا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بهدوء نسبي قبل أن يبدأ فريق فالنسيا من الوصول إلى مرمى البلوز بفرص خطيرة، فشل لاعبي الفريق الإسباني في إستغلالها بالشكل الأمثل.

ومع نهاية الشوط الأول اشتعلت المباراة ففي الدقيقة 40 لعب رودريجو مورينو كرة عرضية وصلت إلى كارلوس سولر الغير مراقب، ليسدد الكرة مباشرة في المرمى لتسكن شباك تشيلسي.

ولم ينتظر لاعبي تشيلسي طويلاً حتى تمكنوا من إدراك هدف التعادل بعد دقيقة واحدة من تسديدة رائعة من كوفاسيتش لاعب وسط البلوز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ

بحث تشيلسي عن هدف التقدم للفوز وخدف بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة الأوروبية، ومن كرة عرضية ارتدت من دفاع فالنسيا إلى كريستيان بوليسيتش الذي يتابعها في المرمى بالدقيقة 50.

وتوقف اللعب بعد الهدف بعد وجود إعتراضات بوجود خطأ ضد لاعب تشيلسي، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو "الفار" للتأكد من صحة الهدف، ليقر في النهاية بإحتساب هدف لصالح الفريق اللندني.

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وحاول فالنسيا كثيراً إدراك التعادل حتى حصل على ركلة جزاء انبرى لتسديدها باريخو، ولكن كيبا حارس تشيلسي يتصدى لها بنجاح، ليمنع أصحاب الأرض في الدقيقة 65 من تسجيل الهدف الثاني.

وبعد عدد من الفرص الخطيرة

يلعب دانييل فاس كرة عرضية تدخل إلى المرمى مباشرة في الدقيقة 82، محرزا هدف التعادل لفالنسيا.

وكاد تشيلسي أن يتقدم مجدداً في الدقيقة 90 بعد تسديدة خادعة من باتشواي، ولكن سيليسن حارس مرمى فالنسيا يتصدى لها ببراعة ليحافظ على التعادل لفريقه.

ويرد فالنسيا بفرصة خطيرةفي الوقت بدل من الضائع بعد كرة عرضية تبطأ فيها مهاجم فالنسيا لتمر من أمامه وهو خالي من الرقابة دون أن يتمكن من إستغلالها لإحراز هدف الفوز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد كلا الفريقين إلى 8 نقاط، ولكن يتفوق تشيلسي في المركز الأول بفارق الأهداف، ولكن لم يتمكن أي منهما من حسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأوروبية بإنتظار ما ستسفر عنه مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وإن كانت فرص تشيلسي في التأهل أكبر، حيث سيواجه في الجولة الأخيرة ليل الفرنسي، بينما سيكون فالنسيا على موعد مع مباراة صعبة أمام أياكس أمستردام الهولندي الباحث عن التأهل كذلك.