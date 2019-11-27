تصدر علي مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، تريند بعنوان "تذاكر الهلال"، وذلك قبل 24 ساعة من حفل كبير برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة العامة للترفيه بالسعودية، للاحتفال بتتويج نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا.
قال آل الشيخ، عبر حسابه في "تويتر": "يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثلالوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم"، لافتًا أنه "اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر، موظفون وطلاب وعوايل".
ويشارك في إحياء الحفل كل من:" رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، راشد الفارس"، ضمن فعالياتموسم الرياض، بحضور مشجعي نادي الهلال.
وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات عن حفل الهلال:
1- الحفل بمناسبة فوز الزعيم الهلالي ببطولة دوري أبطال آسيا.
2- المشاركين في الحفل: رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، راشد الفارس.
3- ثمن التذكرة خمسون ريال سعودي.
4-يمكن حجز تذاكر للحفل عبر موقع تسكت مكس.
5- كما يمكن حجز التذاكر عبر موقع موسم الرياض الرسمي.
6- كما يتيح حجز الحفل عبر فروع فيرجن ستور أو من خلال التطبيق الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 معلومات عن ليلة الهلال السعودي بموسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.