6 معلومات عن ليلة الهلال السعودي بموسم الرياض

تصدر علي مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، تريند بعنوان "تذاكر الهلال"، وذلك قبل 24 ساعة من حفل كبير برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة العامة للترفيه بالسعودية، للاحتفال بتتويج نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا.

قال آل الشيخ، عبر حسابه في "تويتر": "‏يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل

الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم"، لافتًا أنه "اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر، موظفون وطلاب وعوايل".

ويشارك في إحياء الحفل كل من:" رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، راشد الفارس"، ضمن فعاليات

موسم الرياض، بحضور مشجعي نادي الهلال.

وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات عن حفل الهلال:

1- الحفل بمناسبة فوز الزعيم الهلالي ببطولة دوري أبطال آسيا.

Advertisements

2- المشاركين في الحفل: رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، راشد الفارس.

3- ثمن التذكرة خمسون ريال سعودي.

4-يمكن حجز تذاكر للحفل عبر موقع تسكت مكس.

5- كما يمكن حجز التذاكر عبر موقع موسم الرياض الرسمي.

6- كما يتيح حجز الحفل عبر فروع فيرجن ستور أو من خلال التطبيق الرسمي.