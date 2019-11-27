فيديو.. فالنسيا يسجل هدف التعادل في شباك تشيلسي

ادرك فريق فالنسيا الإسباني التعادل أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي، بعد أن سجل الهدف الثاني في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات في ميستايا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ونجح دانيال فاس في تسجيل هدف التعادل للخفافيش في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد تمريرته العرضية التي غالطت حارس مرمي تشيلسي لتسكن شباكه. هدف التعادل للخفافيش في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد تمريرته العرضية التي غالطت حارس مرمي تشيلسي لتسكن شباكه. وكان فالنسيا قد أهدر ركلة جزاء عن طريق القائد باريخو.

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