تعرف على تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة برشلونة بدوري أبطال اوروبا

اعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الالماني تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة الاسباني في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا علي ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا وجاءت التشكيلة كالاتي: رومان بوركي، لوكاش بيشتشيك ، ماتس هوميلس ، مانويل أكانجي، أشرف حكيمي، نيكو شولز، أكسيل فيتسل، جوليان فيجل، ماركو رويس، جوليان براندت، رافائيل جوريرو

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