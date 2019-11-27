بدر المطوع: هزيمة السعودية مُجرد خطوة واحدة نحو اقصائيات خليجي 24

أشاد قائد منتخب الكويت “بدر المطوع” بمستوى زملائه في مباراة اليوم الاربعاء 27-11-2019 أمام نظيره السعودي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة خليجي 24، مشددًا على أهمية مواصلة العمل وعدم الاعتماد على الفوز أمام السعودية، والذي وصفه بمُجرد خطوة نحو الدور الإقصائي.

وفاز المنتخب الكويتي بنتيجة 1/3 أمام السعودية في ملعب نادي الدحيل، وتقدم في النتيجة بهدفين دون رد نهاية الشوط الأول بفضل تمريرتين حاسمتين من بدر المطوع.

واختارت اللجنة المنظمة القطرية لكأس الخليج العربي “بدر المطوع” ليكون أفضل لاعب في مباراة اليوم، لتتحدث معه قناة بي إن سبورتس في لقاء سريع فور انتهاء تتويجه بالجائزة.

وقال بدر المطوع لمراسل قناة beIN Sports في الملعب “شكرًا للجمهور الكويتي الوفي الذي حضر اللقاء اليوم، وشكرًا للجهاز الفني والإداري الذي ساعدنا على التحضير بشكل متميز لخوض هذه البطولة”.

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وأضاف “أشكر جميع زملائي على الأداء الذي قدموه، كان لقاءً مميزًا لنا أمام منتخب قوي وصاحب باع طويل هو المنتخب السعودي، والحصول على ثلاث نقاط أمام السعودية مهم للغاية لأنه فريق كبير، لكنها مُجرد خطوة نحو التقدم إلى الأدوار التالية من البطولة”.

وتصدرت الكويت المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن البحرين وسلطنة عمان، بينما تتذيل السعودية المجموعة، لكن فرصها لا تزال قائمة بطبيعة الحال.