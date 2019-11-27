نتيجة مباراة ليفربول ونابولي فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي في قمة نارية، ضمن مباريات اليوم بالجولة الخامسة والقبل الأخيرة من دور المجموعات “المجموعة الخامسة” فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020.
وتقام المباراة فى معقل الريدز على ملعب “آنفيلد روود” بمدينة ليفربول، مساء اليوم الأربعاء 27-11-2019، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.
ويدخل ليفربول المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة وحيدة.
بينما يحتل فريق نابولي فى المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، ويتواجد فريق ريد بول سالزبورج بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمتين، بينما يتذيل جينك البلجيكي الترتيب بنقطة واحدة من3 هزائم وتعادل وحيد.
وسوف تشهد مباراة ليفربول ونابولي عودة الدولي المصري محمد صلاح لتشكيلة الريدز مجددًا بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي كان يعاني منها بكاحل القدم، وكان نجم منتخب مصر قد تغيب عن لقاء الليفر مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حيث رفض يورجن كلوب الدفع به في المباراة واحتفظ به علي مقاعد البدلاء وذلك حتي يكون جاهز تمامًا للتواجد في مباراة اليوم ضد بطل ايطاليا.
ويسعى فريق ليفربول أن يحقق الفوز خلال مباراته اليوم أمام نابولي وأن يعوض الخسارة التي تلفاها خلال مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب سان باولو.
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