أسوان يُجبر بيراميدز على التعادل في الدوري المصري

أجبر فريق أسوان، الأربعاء، مضيفه بيراميدز على التعادل بهدفين لكُل منهما، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
بدأت المباراة بشكل سريع، ونجح بيراميدز في التقدم مبكرًا بهدف عن طريق الغاني جون أنتوي في الدقيقة السابعة.
وعاد أسوان وتعادل بهدف عبر الإثيوبي أوميد أوكري في الدقيقة 43.
لكن التعادل لم يستمر أكثر من دقيقتين، ونجح بيراميدز في التقدم من جديد بهدف عن طريق محمد فاروق.
تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، ونجح أسوان في الوصول لهدف التعادل من جديد عبر أوكري في الدقيقة 75.
بهذه النتيجة، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف خلف الأهلي، وأسوان المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.
ويحمل الأهلي لقب المواسم الأربع الأخيرة، وهو أكثر من توج بالدوري الممتاز في 41 مناسبة.
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