تشيلسي يخطف تعادلاً ثمنيًا في مباراة مثيرة أمام فالنسيا

تعادل البلوز نادى تشيلسي أمام الإسباني فالنسيا بنتيجة 2-2، فى احدي مباريات اليوم بالجولة الخامسة والقبل الأخيرة فى المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.
أقيمت المباراة على ملعب “ميستايا” معقل الخفافيش بفالنسيا، مساء اليوم الأربعاء 27-11-2019، فى تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت جرينتش، 20:55 بتوقيت مكة.
شهد الشوط الأول من المباراة هدف لكل فريق، افتتح التسجيل فالنسيا فى الدقيقة 40 من عرضية رودريجو النموذجية ليحولها كارلوس سولر الي شباك حارس البلوز كيبا، وبعد دقيقة ونصف فقط تعادل لتشيلسي ماتيو كوفاتشيتش من تسديدة أرضية قوية من حوالي 17 ياردة تقريباً.
وخرج مهاجم البلوز تامي ابراهام إثر إصابة بعد سقوطه الخاطئ داخل منطقة العمليات، وحل محله باتشواي مع مطلع الشوط الثاني.
وفي الشوط الثاني تقدم تشيلسي في الدقيقة 50 عن طريق كريستيان بوليسيتش بعد متابعة لكرة زوما من داخل الست ياردة بعد ان تأكد الحكم من صحة الهدف بالرجوع لتقنية الvar، وعاد فالنسيا ليعادل النتيجة في الدقيقة 81 من خلال اللاعب دانيال واس بتسديدة عرضية رائعة من الرواق الأيمن تخدع كيبا.
وشهد الشوط الثاني إهدار ركلة جزاء للخفافيش فى الدقيقة 65 عن طريق لاعب منطقة الوسط دانييل باريخو، وتفنن لاعبو فالنسيا فى اهدار فرص حقيقية للتسجيل.
بالتعادل اليوم بين فالنسيا وتشيلسي تتعقد المجموعة اكثر، ويظل التعادل فى النقاط بـ8 نقاط لكل فريق، وعلى الجانب الآخر يلتقي أياكس الهولندي صاحب الـ7 نقاط امام ليل الفرنسي ضمن مباريات اليوم والذي لديه فرصة ذهبية لإعتلاء صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة.
وكان فالنسيا قد حقق فوزاً مفاجئاً على تشيلسي فى ملعبه “ستامفورد بريدج” فى لندن، بهدف دون رد فى لقاء الذهاب.
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