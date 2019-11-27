أهداف مباراة السعودية والكويت في خليجي 24

انتظر المنتخب الكويتي حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لتسجيل هدفين متتاليين في مرمى نظيره السعودي، مساء اليوم الاربعاء 27-11-2019، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

صنع هدفا الكويت القائد المخضرم “بدر المطوع” الذي يلعب مباراته الدولية 160 مع المنتخب الأزرق اليوم، من بينهم 10 مباريات خارج أجندة الفيفا.

وصنع بدر المطوع الهدف الأول في الدقيقة 43 بتمريرة بينية في عمق دفاع السعودية لحظة تحرك أحمد الظفيري من دون كرة على قوس منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة ويسددها على يمين الحارس القرني.

وعاد بدر المطوع ليُرسل كرة طولية في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول ضرب بها مصيدة تسلل السعودية، لتجد كرته سامي الصانع الذي تسلم وراوغ الحارس القرني قبل أن يودعها في الشباك الفارغة.

وأهدر منتخب السعودية فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 9 حين استغل يحيى الشهري خطأ دفاعي فادح من سامي الصانع داخل منطقة الجزاء، لكن الشهري وضع الكرة بغرابة جوار القائم الأيسر والمرمى خال تمامًا!.

في الشوط الثاني، قتل المنتخب الكويتي المباراة بإجراء العديد من التغييرات التكتيكية التي ساعدته على تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 90 عن طريق البديل “مبارك الفنيني”.

وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة، سجل منتخب السعودية هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 96 بواسطة اللاعب الموهوب “فراس البريكان”.

وبهذه النتيجة العريضة تعتلي الكويت صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ومن حسن حظ السعودية أن البحرين وسلطنة عُمان تعادلا في وقت سابق اليوم، ما سيجعل المنافسة مفتوحة على جميع الأصعدة حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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أهداف السعودية والكويت

الهدف الأول للكويت في الدقيقة 43 “أحمد الظفيري”

الهدف الثاني للكويت في الدقيقة 45+1 “سامي الصانع”

هدف الكويت الثالث في الدقيقة 90 “مبارك الفنيني”

هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 96 “فراس البريكان”