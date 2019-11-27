عاجل | محمد صلاح يبدأ كأساسي مع ليفربول أمام نابولي الليلة

يستعد النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في التشكيلة الأساسية لنادي ليفربول بمباراة اليوم أمام نابولي، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتعافى محمد صلاح من الإصابة التي ألمت به في الكاحل وتسببت في إبعاده عن مباراة كريستال بالاس في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفض المدير الفني للفريق يورجن كلوب إشراكه ولو من على دكة البدلاء كي لا تتفاقم المشكلة.

ولم يُكمل محمد صلاح التدريبات الاستعدادي لمباراة نابولي يوم أمس الثلاثاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى سحبه بعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء لإراحته، خاصةً لو كانت النتيجة في صالح ليفربول.

وعلم الخليج 365 من مصدر داخل الجهاز الفني لنادي ليفربول بأن محمد صلاح سيبدأ مباراة نابولي، على عكس التقارير التي تداولت في الساعات الماضية عن احتمالية جلوسه على الدكة.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يتصدر المجموعة الخامسة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن نابولي الثاني، ويحتاج للفوز على السيليستي لحسم تأهله كمتصدر لهذه المجموعة.