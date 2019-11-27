مدرب البحرين: حققنا أكثر من مكسب أمام عمان

أكد البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم، أن فريقه حقق أكثر من مكسب في مباراته أمام نظيره العماني اليوم مثل إكتساب مزيد من الخبرة والتأكيد على مستواه الجيد وإن انتهى اللقاء بالتعادل في إفتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حالياً في قطر.

وتعادل المنتخب العماني مع نظيره البحريني سلبياً اليوم الأربعاء في إفتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة.

وأوضح سوزا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “كانت المباراة صعبة كما توقعنا، وحاولنا صنع العديد من الفرص في بداية المباراة وكنا بحاجة للمزيد من الشراسة الهجومية… المنتخب العماني أجاد دائماً في إستغلال الكرة الضائعة منا”.

وأضاف : “المنتخب العماني أثبت في الشوط الثاني لماذا هو حامل اللقب حيث قدم أداء قوياً للغاية ولكننا ظهرنا بصورة مميزة وتغيرنا عما كنا في التصفيات ولكننا كنا جيدين في الملعب”.

Advertisements

وأضاف : “المباراة كانت فرصة جيدة للاعبين من أجل اكتساب مزيد من الثقة والخبرة وكانت جيدة أيضاً وممتعة للجماهير وكُل عناصر اللاعبين”.

وعما إذا كان الحظ حالفه في مباراة اليوم لأن المنتخب العماني لم يشرك بعض لاعبيه الأساسيين ، قال سوزا : “العديد من لاعبينا أيضا لم يشاركوا في مباراة اليوم مثلما هو الحال في المنتخب العماني ولذا أعتقد أن الأمور كانت متكافئة”.

وأشار سوزا : “أعتقد أن منتخبنا لديه الفرصة للفوز في كُل مباراة وكان ذلك واضحاً من الفرص التي سنحت لنا في آخر 20 دقيقة من المباراة. فزنا مؤخراً ببطولة غرب آسيا ولدينا فرصة المنافسة على البطولات التي نخوضها”.

وأضاف : “بدأنا إعداد فريقنا بشكل حقيق قبل خمسة شهور فقط فيما بدأت منتخبات أخرى قبلنا بفترة كبيرة مثل المنتخب القطري الذي بدأ مشروع بناء فريقه الحالي منذ نحو عشر سنوات”.