الكويت تهزم السعودية بثلاثية

انطلاقة رائعة للمنتخب الكويتي في خليجي 24 عقب تحقيقه الفوز على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



حقق المنتخب الكويتي فوزاً مستحقاً على نظيره الأخضر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى الثامن من الشهر القادم.



أقيمت المباراة على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل وتمكن المنتخب الكويتي من إحراز انتصار عريض على نظيره السعودي بفضل ثلاثية أحرزها كل من أحمد الظفيري في الدقيقة 43 وسامي الصانع في الدقيقة 46 ومبارك الفنيني في الدقيقة 90 ثم سجل فراس البريكان هدف السعودية الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



بذلك تصدر المنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي في الفوز بألقاب البطولة برصيد عشرة القاب، ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بثلاث نقاط فيما حل كل من عمان والبحرين في المركز الثاني ولكل منهما نقطة واحدة.



المصدر: بي إن سبورت