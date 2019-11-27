ريال مدريد يؤكد أن إصابة هازارد ليست خطرة

أكد نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء أن الاصابة التي لحقت بمهاجمه البلجيكي إدين هازار ليست خطيرة وأنه يعاني من كدمة خارجية على كاحل قدمه اليمنى بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.



اصابة هازار تعرض لها في المباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



وأعلن النادي المدريدي في بيان أنه "بعد الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب إدين هازار من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص كدمة خارجية على كاحل قدمه اليمنى. نحن في انتظار تطور إصابته"، من دون أن يحدد مدة غياب الدولي البلجيكي عن الملاعب.



واستبعد بيان الريال إمكانية تعرض لاعبه لكسر، وهو ما تخوف منه في البداية.



وتأتي إصابة هازار قبل ثلاثة أسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محلياً ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.



وتعرض هازار للاصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه توما مونييه وخضع للعلاج خارج الملعب من دون أن يتمكن من إكمال المباراة.



وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة "إنها أكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل ألا يكون حاداً. هذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي".



وضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور الثاني حتى قبل أن يخوض مباراته ضد سان جيرمان التي انتهت بتعادلهما 2-2، وذلك بعد تعادل غلطة سراي التركي مع كلوب بروج البلجيكي 1-1 في مباراة أقيمت في وقت مبكر.



يذكر أن مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.



المصدر: وكالات