رياضة | فالنسيا يفرض التعادل على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يفرض التعادل على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق فالنسيا الإسباني مع فريق تشيلسي الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة فالنسيا ضد تشيلسي :- وسجل كارلوس سولار هدف فريق فالنسيا الأول في المباراة بالدقيقة 40 من الشوط الأول، وتعادل كوفاسيتش لتشيلسي في الدقيقة 41، واحرز بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50 من بداية الشوط الثاني، وتعادل دانييل واس لفريق فالنسيا في الدقيقة 82 من المباراة. Advertisements

وأضاع فريق فالنسيا العديد من الفرص خلال المباراة، واهدر بايخو ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة وتصدى لها الحارس الإسباني كيبا، وأيضا أضاع رودريجو كرة سهلة في الدقيقة 94 قبل نهاية المباراة مباشرة ووضعها خارج المرمى.

ترتيب مجموعة تشيلسي وفالنسيا :- ورفع فريق فالنسيا رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين يعطي الأفضلية للخفافيش.