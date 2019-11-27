رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم UEFA Champions League «دوري أبطال أوروبا» Liverpool vs Napoli Live

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* من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم وفابينيو وجوردان هندرسون

خط الهجوم : ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

* من المتوقع أن يخوض نابولي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : أليكس ميريت

خط الدفاع : فوزي غلام وخاليدو كوليبالي وكوستاس مانولاس وجيوفاني دي لورينزو

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خط الوسط : لورينزو إنسيني وفابيان رويز وآلان وخوسيه كاييخون

خط الهجوم : فيرناندو يورينتي ودريس ميرتينس

يسعى ليفربول من خلال هذه المباراة إلى رد الاعتبار عقب الهزيمة في مباراة الذهاب على ملعب سان باولو بهدف نظيف وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الحمر حتى الآن خلال الموسم بمختلف البطولات.

على صعيد آخر، يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي لاستعادة السيطرة على الأمور داخل الفريق وكسب ثقة الجمهور والإدارة بعد التراجع الكبير الذي يعيشه النادي الجنوبي بالإضافة إلى الأزمات التي تتعلق بتمرد اللاعبين والتي وضعت مستقبل المدير الفني الإيطالي على المحك.

ويسعى ليفربول لضمان التأهل وهو في المرتبة الأولى من أجل الحصول على قرعة أسهل في الدور ثمن النهائي، بينما يدخل نابولي من أجل حصد الثلاث نقاط وإنهاء آمال منافسه ريد بول سالزبورج في اللحاق به وجعله في المرتبة الأولى لنفس غاية متصدر الدوري الإنجليزي.

يحتل ليفربول حاليًا المركز الأول برصيد 9 نقاط ثم يأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 4 نقاط وجاء جينت البلجيكي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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